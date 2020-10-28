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«Краснодар» — «Челси»: Каллум Хадсон-Одои открыл счёт

«Краснодар» — «Челси»: Каллум Хадсон-Одои открыл счёт
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои открыл счёт в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Краснодаром».

Гол был забит на 37-й минуте. Хадсон-Одои принял передачу в штрафной «Краснодара», развернул под правую ногу и пробил низом — мяч от рук Матвея Сафонова залетел в ворота.

Матч «Краснодар» — «Челси» проходит в Краснодаре на одноимённом стадионе. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Челси».

Обслужвает встречу бригада арбитров из Турции во главе с Али Палабыйыком, ассистируют судьи на линиях Джейхун Сесигюзель и Серкан Олгунджан. Резервный рефери – Арда Кердешлер.

В 1-м туре «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Ренном» (1:1), а «Челси» дома – с «Севильей» (0:0). Таким образом, у всех команд в группе E в настоящее время под одному очку в активе.

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