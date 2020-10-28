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«Ференцварош» — «Динамо» Киев: составы команд на матч Лиги чемпионов

«Ференцварош» — «Динамо» Киев: составы команд на матч Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны стартовые составы «Ференцвароша» и киевского «Динамо» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште. Начало — в 23:00. мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» — «Динамо».

«Ференцварош»: Дибуш, Ловренчич, Блажич, Ковачевич, Хайстер, Сомалиа, Харатин, Шигер, Зубков, Нгуэн, Исаэл.

Запасные: Богдан, Банки, Фримпонг, Ботка, Двали, Мак, Ляйдуни, Боли, Батурина.

«Динамо»: Бойко, Караваев, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, де Пена, Супряга.

Запасные: Нещерет, Бэлуцэ, Шабанов, Сирота, Вербич, Цитаишвили, Леднев, Андриевский, Шепелев, Гармаш, Родригеш, Дуэлунд.

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