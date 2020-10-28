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«Ювентус» — «Барселона». Платная прямая трансляция
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23:00 Мск
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Дибала — в стартовом составе «Ювентуса» на матч с «Барселоной»

Дибала — в стартовом составе «Ювентуса» на матч с «Барселоной»
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Барселоны» на матч Лиги чемпионов УЕФА.

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бонуччи, Демирал, Бентанкур, Рабьо, Куадрадо, Кулусевски, Кьеза, Мората, Дибала.

Запасные: Пинсольо, Буффон, де Винтер, Фработта, Портанова, Риччо, Артур, Рэмзи, Маккенни, Бернардески.

«Барселона»: Нето, Араухо, Альба, Лангле, Роберто, де Йонг, Пьянич, Дембеле, Педри, Месси, Гризманн.

Запасные: Пенья, Тенас, Дест, Фирпо, Бускетс, Аленья, Пуч, Тринкан, Фати, Брайтвайт.

Встреча пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Барселона».

Встречу обслужит нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ему будут помогать ассистенты Марио Дикс и Хессел Стегстра. Резервный арбитр — Аллард Линдхут.

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