ЭСК РФС: Безбородов ошибся, засчитав гол «Спартака» в ворота «Краснодара»

Экспертно-судейская комиссия РФС вынесла решение по матчу «Краснодар» — «Спартак» (1:3). По мнению экспертов, судья Владислав Безбородов ошибочно засчитал гол Эсекьеля Понсе.

«Краснодар» обратился в ЭСК с просьбой дать оценку двум эпизодам в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком». Эксперты единогласно посчитали, что в обоих случаях судья Владислав Безбородов допустил ошибку. На 12-й минуте, засчитав гол в ворота «Краснодара», а также на 65-й, ошибочно зафиксировав нарушение правил игры со стороны Александра Мартыновича.

Просим так же учесть, что в голосовании по эпизодам в матчах «Краснодар»- «Спартак» и «Ростов» — «Ротор» не учитывались голоса Николая Левникова и Юрия Баскакова соответственно", — сообщили корреспонденту «Чемпионата» в службе коммуникаций РФС.

«Чемпионат» сообщал, что судьи Владислав Безбородов и Кирилл Левников отстранены от работы, к ним будут применены серьёзные санкции.



25 октября генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг жёстко раскритиковал судейство в матче со «Спартаком». В частности, руководитель «быков» назвал судейство Безбородова и помощника на VAR Кирилла Левникова предвзятым из-за засчитанного гола Эсекьеля Понсе.