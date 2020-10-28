ЭСК РФС: Безбородов ошибся, засчитав гол «Спартака» в ворота «Краснодара»

Экспертно-судейская комиссия РФС вынесла решение по матчу «Краснодар» — «Спартак» (1:3). По мнению экспертов, судья Владислав Безбородов ошибочно засчитал гол Эсекьеля Понсе.
«Краснодар» обратился в ЭСК с просьбой дать оценку двум эпизодам в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком». Эксперты единогласно посчитали, что в обоих случаях судья Владислав Безбородов допустил ошибку. На 12-й минуте, засчитав гол в ворота «Краснодара», а также на 65-й, ошибочно зафиксировав нарушение правил игры со стороны Александра Мартыновича.
Просим так же учесть, что в голосовании по эпизодам в матчах «Краснодар»- «Спартак» и «Ростов» — «Ротор» не учитывались голоса Николая Левникова и Юрия Баскакова соответственно", — сообщили корреспонденту «Чемпионата» в службе коммуникаций РФС.
«Чемпионат» сообщал, что судьи Владислав Безбородов и Кирилл Левников отстранены от работы, к ним будут применены серьёзные санкции.
25 октября генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг жёстко раскритиковал судейство в матче со «Спартаком». В частности, руководитель «быков» назвал судейство Безбородова и помощника на VAR Кирилла Левникова предвзятым из-за засчитанного гола Эсекьеля Понсе.
- 28 октября 2020
-
23:21
-
23:03
-
23:02
-
22:51
-
22:45
-
22:39
-
22:33
-
22:28
-
22:24
-
22:17
-
22:09
-
22:05
-
21:54
-
21:52
-
21:49
-
21:45
-
21:34
-
21:21
-
21:13
-
21:12
-
21:10
-
20:57
-
20:56
-
20:43
-
20:35
-
20:35
-
20:08
-
20:05
-
19:55
-
19:52
-
19:38
-
19:35
-
19:28
-
19:20
-
19:15