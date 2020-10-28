«Краснодар» — «Челси»: Вернер реализовал пенальти

Нападающий «Челси» Тимо Вернер забил гол «Краснодару», реализовав пенальти. Счёт — 2:0 в пользу гостей, идёт второй тайм.

На 75-й минуте Кристиан Пулишич с лёта простреливал к воротам — мяч попал в вытянутую руку Александру Мартыновичу. Судья назначил 11-метровый, который уверенно реализовал Вернер.

Матч «Краснодар» — «Челси» проходит в Краснодаре на одноимённом стадионе. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Челси».



Обслуживает встречу бригада арбитров из Турции во главе с Али Палабыйыком, ассистируют судьи на линиях Джейхун Сесигюзель и Серкан Олгунджан. Резервный рефери – Арда Кердешлер.



В 1-м туре «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Ренном» (1:1), а «Челси» дома – с «Севильей» (0:0). Таким образом, у всех команд в группе E в настоящее время под одному очку в активе.