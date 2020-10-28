«Краснодар» — «Челси»: Зиеш довёл счет до крупного

Нападающий «Челси» Хаким Зиеш забил гол в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Краснодаром» (3:0, идёт 2-й тайм).

Гол был забит на 79-й минуте. Прошла передача в центр штрафной, Зиеш выдержал паузу и пробил из-под двух защитников — мяч отправился в дальний угол ворот.

Матч «Краснодар» — «Челси» проходит в Краснодаре на одноимённом стадионе. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Челси».



Обслужвает встречу бригада арбитров из Турции во главе с Али Палабыйыком, ассистируют судьи на линиях Джейхун Сесигюзель и Серкан Олгунджан. Резервный рефери – Арда Кердешлер.



В 1-м туре «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Ренном» (1:1), а «Челси» дома – с «Севильей» (0:0). Таким образом, у всех команд в группе E в настоящее время под одному очку в активе.