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«Челси» разгромил «Краснодар» со счётом 4:0

«Челси» разгромил «Краснодар» со счётом 4:0
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Краснодар» проиграл «Челси». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 0:4.

На 14-й минуте судья назначил пенальти в ворота краснодарцев. Сесар Аспиликуэта справа низом прострелил в штрафную «Краснодара», где Кайо снёс с ног Тимо Вернера. Полузащитник «Челси» Жоржиньо не реализовал 11-метровый.

Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои открыл счёт на 37-й минуте. Он принял передачу в штрафной «Краснодара», развернул под правую ногу и пробил низом — мяч от рук Матвея Сафонова залетел в ворота. Форвард «Челси» Тимо Вернер забил «Краснодару» второй гол на 76-й минуте, реализовав пенальти.

Хаким Зиеш забил третий мяч синих на 79-й минуте. Прошла передача в центр штрафной, Зиеш выдержал паузу и пробил из-под двух защитников — мяч отправился в дальний угол ворот. В добавленное время Кристиан Пулишич забил четвёртый мяч «Челси».

«Челси» набрал 4 очка и вышел на первое место в группе Е. «Краснодар» (1) — на последнем месте в группе.

Лига чемпионов. Группа E. 2-й тур
28 октября 2020, среда. 20:55 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
0 : 4
Челси
Лондон, Англия
0:1 Хадсон-Одои – 37'   0:2 Вернер – 76' (пен)   0:3 Зиеш – 79'   0:4 Пулишич – 90'
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