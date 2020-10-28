Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ювентус» — «Барселона». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тренер «Томи»: Кержаков пока не может присутствовать ни на скамейке, ни в раздевалке

Тренер «Томи»: Кержаков пока не может присутствовать ни на скамейке, ни в раздевалке
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Старший тренер «Томи» Владимир Казаков прокомментировал победу команды в матче 18-го тура ФНЛ со «СКА-Хабаровск» (1:2), а также рассказал о состоянии главного тренера команды Александра Кержакова, который заразился коронавирусом.

«Первый тайм, я считаю, был равным. Да, мы допустили позиционную ошибку и пропустили мяч, но потом у нас были хорошие подходы. Удаление перевернуло ход матча, второй тайм мы начали играть вторым номером. Несмотря на это, ребята ни в чём не уступали, нивелировали численное преимущество соперника, сравняли счёт. Но опять необязательный штрафной и мы проиграли игру.

Александр Кержаков смотрел и вёл игру, но, к сожалению, пока он не может присутствовать ни на скамейке, ни в раздевалке», — приводит слова Казакова официальный сайт клуба.

Бывшую жену Кержакова насмешило его фото после назначения главным тренером «Томи»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020