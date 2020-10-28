Тренер «Томи»: Кержаков пока не может присутствовать ни на скамейке, ни в раздевалке

Старший тренер «Томи» Владимир Казаков прокомментировал победу команды в матче 18-го тура ФНЛ со «СКА-Хабаровск» (1:2), а также рассказал о состоянии главного тренера команды Александра Кержакова, который заразился коронавирусом.



«Первый тайм, я считаю, был равным. Да, мы допустили позиционную ошибку и пропустили мяч, но потом у нас были хорошие подходы. Удаление перевернуло ход матча, второй тайм мы начали играть вторым номером. Несмотря на это, ребята ни в чём не уступали, нивелировали численное преимущество соперника, сравняли счёт. Но опять необязательный штрафной и мы проиграли игру.



Александр Кержаков смотрел и вёл игру, но, к сожалению, пока он не может присутствовать ни на скамейке, ни в раздевалке», — приводит слова Казакова официальный сайт клуба.

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