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Губерниев — об игре Сафонова: и Яшин ошибался. Матвей всё преодолеет

Губерниев — об игре Сафонова: и Яшин ошибался. Матвей всё преодолеет
Футбол / Лига чемпионов 0

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об игре вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси» (0:4).

«Да, не лучший матч молодого вратаря „Краснодара“, не лучший! Ату его? Фиг вам! И Лев Яшин ошибался, и шины его машины резали, и орали с трибун, а он выстоял! Матвей Сафонов всё преодолеет и будет здорово играть за „Краснодар“ и сборную России. Вперёд!» — написал Губениев в своём телеграм-канале.

Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои открыл счёт на 37-й минуте. Он принял передачу в штрафной «Краснодара», развернул под правую ногу и пробил низом — мяч от рук Матвея Сафонова залетел в ворота. Форвард «Челси» Тимо Вернер забил «Краснодару» второй гол на 76-й минуте, реализовав пенальти.

Хаким Зиеш забил третий мяч синих на 79-й минуте. Прошла передача в центр штрафной, Зиеш выдержал паузу и пробил из-под двух защитников — мяч отправился в дальний угол ворот. В добавленное время Кристиан Пулишич забил четвёртый мяч «Челси».

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