«В любом случае это опыт». Мартынович — о разгроме «Краснодара» в матче с «Челси»

Капитан «Краснодара» Александр Мартынович прокомментировал проигрыш в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (0:4).



«Не хватило сил на концовку. Раскрылись в конце, появилось много зон, пропустили много. Были хорошие подходы, моменты. Надо больше атаковать, но сложно, когда противостоят такие футболисты. В любом случае это опыт, но надо держать темп все 90 минут. «Челси» — самый сложный соперник из тех, с кем вы играли в еврокубках? Думаю, да», — цитирует Мартыновича «Матч ТВ».

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Краснодар» с разгромным счётом проиграл «Челси». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 0:4. «Челси» набрал 4 очка и вышел на первое место в группе Е. «Краснодар» (1) — на последнем месте в группе.