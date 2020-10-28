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Лэмпард: думаю, Абрамович доволен результатом, которого мы добились в его родной стране

Лэмпард: думаю, Абрамович доволен результатом, которого мы добились в его родной стране
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Краснодаром» (4:0).

«Мы провели неплохой матч. Хорошо выглядел Зиеш, он вёл игру в атаке. Несмотря на промах Жоржиньо с пенальти, у меня нет сомнений в его психологической устойчивости. Пара защитников Рюдигер — Зума также порадовала. Мы не пропустили, а это главное.

Знал, что на матче присутствует наш президент Роман Абрамович. Мои помощники общались с ним до игры, я же в этот момент находился с командой в раздевалке, поэтому мы с ним не виделись. Думаю, Абрамович доволен игрой «Челси» и тем результатом, которого мы добились в его родной стране", — приводит слова Лэмпарда пресс-служба УЕФА.

«Челси» разгромил «Краснодар» со счётом 4:0
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