Олссон: большую часть матча «Краснодар» ни в чём не уступал «Челси»

Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон прокомментировал проигрыш в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (0:4).



«Конечно, в составе „Челси“ много высококлассных футболистов, но сегодня мы большую часть матча им ни в чём не уступали. Разница в классе сказалась в реализации моментов. У нас были хорошие подходы, но в голы они не вылились. Футболисты „Челси“ создали не больше, но смогли воплотить в голы большую часть своих возможностей. В любом случае, такие встречи для нас — это прекрасный опыт», — приводит слова Олссона пресс-служба УЕФА.

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Краснодар» проиграл «Челси». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась с разгромным счётом — 0:4.