«Боруссия» Д — «Зенит»: Артём Дзюба заменён в перерыве

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба заменён в перерыве матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией» (0:0, идёт 2-й тайм). Вместо форварда на поле вышел полузащитник Андрей Мостовой.

Встреча проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). «Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» — «Зенит».



Встречу обслуживает нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом, ассистируют судьи на линиях Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный арбитр — Сердар Гёзюбююк.

«Боруссия» и «Зенит» неудачно стартовали в Лиге чемпионов. В 1-м туре «Боруссия» на выезде проиграла «Лацио» (1:3), а «Зенит» дома уступил «Брюгге» (1:2).