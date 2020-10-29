«Боруссия» Д — «Зенит»: Артём Дзюба заменён в перерыве
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба заменён в перерыве матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией» (0:0, идёт 2-й тайм). Вместо форварда на поле вышел полузащитник Андрей Мостовой.
Встреча проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). «Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» — «Зенит».
Встречу обслуживает нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом, ассистируют судьи на линиях Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный арбитр — Сердар Гёзюбююк.
«Боруссия» и «Зенит» неудачно стартовали в Лиге чемпионов. В 1-м туре «Боруссия» на выезде проиграла «Лацио» (1:3), а «Зенит» дома уступил «Брюгге» (1:2).
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