Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ювентус» — «Барселона». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Боруссия» Д — «Зенит»: Артём Дзюба заменён в перерыве

«Боруссия» Д — «Зенит»: Артём Дзюба заменён в перерыве
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба заменён в перерыве матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией» (0:0, идёт 2-й тайм). Вместо форварда на поле вышел полузащитник Андрей Мостовой.

Встреча проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). «Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» — «Зенит».

Встречу обслуживает нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом, ассистируют судьи на линиях Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный арбитр — Сердар Гёзюбююк.

«Боруссия» и «Зенит» неудачно стартовали в Лиге чемпионов. В 1-м туре «Боруссия» на выезде проиграла «Лацио» (1:3), а «Зенит» дома уступил «Брюгге» (1:2).

Игонин: есть риск, что «Зенит» не доиграет сезон с Семаком. Он не будет держаться за место
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020