Мусаев: возможно, Сафонов ошибся в первом мяче. Но поражение — вина всей команды

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал проигрыш в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (0:4).



«Ошибся ли Сафонов в первом мяче? Возможно. Но поражение — это не вина отдельного футболиста, а всей команды. Мы вместе выигрываем, также вместе и проигрываем. Матвей не раз выручал в предыдущих матчах, и у меня нет повода сомневаться в его игре. Ошибки бывают у любых, даже самых топовых голкиперов. От этого никто не застрахован. На ошибках учатся и, уверен, Сафонов дальше будет только прогрессировать», — приводит слова Мусаева пресс-служба УЕФА.



В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Краснодар» проиграл «Челси». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась с разгромным счётом — 0:4.

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