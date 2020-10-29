Мурад Мусаев: «Краснодару» будет уроком, что нельзя так отдавать сопернику концовку

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал игру команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (0:4).

«Мы играли достаточно дисциплинированно в первом тайме. Да, у нас было не много голевых моментов, но можно выделить два-три эпизода, когда мы могли забить. Соперник забил гол, который не очень вытекал из того, что в тот момент происходило на поле.

Во втором тайме мы смогли увеличить темп, лучше контролировали мяч. К сожалению, на таком уровне нужно реализовывать все шансы. Соперник сделал хорошие замены. В концовке у нас уже не было ресурса, чтобы отыграться. Несмотря на всё это, я доволен большей частью матча. На поле была команда, мы играли организованно. Нам будет уроком, что нельзя так отдавать сопернику концовку.

Думаю, что у нас были шансы сравнять счёт. Можно выделить несколько неплохих подходов к воротам соперника. Трудно сказать, заслужили мы такой счёт или не заслужили. Счёт на табло. Мы сейчас не можем давать такую оценку, матч уже закончился. Впереди много других игр, где мы должны брать три очка", — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.