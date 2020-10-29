«Ювентус» — «Барселона»: три гола Мораты отменены из-за офсайда
Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората три раза забивал голы в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:1, идёт 2-й тайм), но каждый раз арбитры отменяли взятие ворот из-за офсайда.
На 16-й минуте Хуан Куадрадо передачей низом вперед по правому флангу атаки вывел Морату один на один и тот реализовал свой момент, но арбитр зафиксировал у Альваро офсайд.
На 30-й минуте Куадрадо навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Мората отправил мяч в угол ворот, но снова из офсайда.
На 56-й минуте Кьеза навесил с левого фланга атаки на правый край чужой штрафной, откуда Куадрадо прострелил во вратарскую и Мората ударом в касание отправил мяч в угол ворот, но арбитр вновь не засчитал гол.
«Ювентус» — «Барселона»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00
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