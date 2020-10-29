Мусаев — о матче с «Челси»: «Краснодар» выжал максимум из того, что имеет

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (0:4) высказался о напряжённом графике команды.
«Как известно, у нас имеются кадровые проблемы. Олссон и Берг вернулись после болезни, они не были готовы на 100%. Мы могли бы играть более агрессивно, но я доволен тем, как команда проявляет себя в таких условиях. Мы выжали максимум из того, что имеем.
В нынешних условиях тяжело полноценно готовиться к играм. Между играми два-три дня, в это время мы больше занимаемся теорией и восстановлением. У нас нет большой возможности для ротации. Одни и те же футболисты играют во всех турнирах. Сейчас наша подготовка заключается в проработке тактики и перестроениях на поле. Это всё, что мы сейчас имеем", — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Краснодар» проиграл «Челси». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась с разгромным счётом — 0:4.
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