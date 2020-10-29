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«Барселона» в гостях обыграла «Ювентус» в Лиге чемпионов

«Барселона» в гостях обыграла «Ювентус» в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» проиграл «Барселоне» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус». Обслуживала матч голландская бригада арбитров под руководством Данни Маккели, ассистировали судьи на линиях Марио Дикс и Хессел Стегстра.

Счёт был открыт в первом тайме — на 14-й минуте автором забитого мяча стал Усман Дембеле, которому ассистировал Лионель Месси. На 16-й минуте Хуан Куадрадо передачей низом вперед по правому флангу атаки вывел Морату один на один и тот реализовал свой момент, но арбитр зафиксировал у Альваро офсайд. На 30-й минуте Куадрадо навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Мората отправил мяч в угол ворот, но снова из офсайда. На 56-й минуте Кьеза навесил с левого фланга атаки на правый край чужой штрафной, откуда Куадрадо прострелил во вратарскую и Мората ударом в касание отправил мяч в угол ворот, но арбитр вновь не засчитал гол. В концовке встречи преимущество «Барселоны» с пенальти увеличил Лионель Месси.

Лига чемпионов. Группа G. 2-й тур
28 октября 2020, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Дембеле – 14'   0:2 Месси – 90+1' (пен)
Удаления: Демирал – 85' / нет
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