«Барселона» в гостях обыграла «Ювентус» в Лиге чемпионов

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» проиграл «Барселоне» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус». Обслуживала матч голландская бригада арбитров под руководством Данни Маккели, ассистировали судьи на линиях Марио Дикс и Хессел Стегстра.
Счёт был открыт в первом тайме — на 14-й минуте автором забитого мяча стал Усман Дембеле, которому ассистировал Лионель Месси. На 16-й минуте Хуан Куадрадо передачей низом вперед по правому флангу атаки вывел Морату один на один и тот реализовал свой момент, но арбитр зафиксировал у Альваро офсайд. На 30-й минуте Куадрадо навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Мората отправил мяч в угол ворот, но снова из офсайда. На 56-й минуте Кьеза навесил с левого фланга атаки на правый край чужой штрафной, откуда Куадрадо прострелил во вратарскую и Мората ударом в касание отправил мяч в угол ворот, но арбитр вновь не засчитал гол. В концовке встречи преимущество «Барселоны» с пенальти увеличил Лионель Месси.
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