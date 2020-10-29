«Боруссия» Д — «Зенит»: Санчо открыл счёт с пенальти

Полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо забил гол в матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Зенитом». Англичанин реализовал пенальти.

На 78-й минуте Санчо уложил мяч в угол ворот Михаила Кержакова. 11-метровый был назначен за фол Вячеслава Караваева.

Встреча проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» — «Зенит».



Встречу обслуживает нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом. Ему помогают ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный арбитр — Сердар Гёзюбююк.



В составе россиян не играют Азмун и Малком, у которого травмировано колено. В составе немецкой команды на поле не вышли Джан, Загаду, Шмельцер и Шульц.



В 1-м туре «Боруссия» проиграла «Лацио» со счётом 1:3, «Зенит» уступил «Брюгге» (1:2).