«Боруссия» Д — «Зенит»: Санчо открыл счёт с пенальти

Полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо забил гол в матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Зенитом». Англичанин реализовал пенальти.
На 78-й минуте Санчо уложил мяч в угол ворот Михаила Кержакова. 11-метровый был назначен за фол Вячеслава Караваева.
Встреча проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» — «Зенит».
Встречу обслуживает нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом. Ему помогают ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный арбитр — Сердар Гёзюбююк.
В составе россиян не играют Азмун и Малком, у которого травмировано колено. В составе немецкой команды на поле не вышли Джан, Загаду, Шмельцер и Шульц.
В 1-м туре «Боруссия» проиграла «Лацио» со счётом 1:3, «Зенит» уступил «Брюгге» (1:2).
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