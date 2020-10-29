Тимо Вернер: с «Краснодаром» играть действительно тяжело, они доставили нам массу проблем

24-летний немецкий нападающий лондонского «Челси» Тимо Вернер подвёл итоги выездной встречи 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Краснодаром» (4:0), в которой ему удалось отметиться забитым мячом и результативной передачей.

«Счёт крупный, но нам пришлось непросто. Первый тайм получился очень сложным. С «Краснодаром» играть действительно тяжело, они доставили нам массу проблем. Во втором тайме хозяева начали активно прессинговать. Стадион гнал «Краснодар» вперёд, но мы надежно оборонялись, а второй гол с пенальти нам здорово помог», — приводит слова Вернера официальный сайт УЕФА.

«Челси» набрал 4 очка и вышел на первое место в группе Е. «Краснодар» (1) — на последнем месте в группе.



В следующем туре российский клуб на выезде сыграет с «Севильей», а «Челси» примет французский «Ренн».