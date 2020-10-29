Рашфорду удалось повторить достижение Сульшера, установленное в 1999 году

22-летний нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд в домашнем матче 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с немецким «РБ Лейпциг» (5:0) повторил впечатляющее достижение нынешнего главного тренера манкунианцев Уле-Гуннар Сульшера.

Как утверждает Goal в «твиттере», Маркус Рашфорд стал вторым игроком в истории «Манчестер Юнайтед», которому удалось отметиться хет-триком после выхода на замену. Отмечается, что первым игроком был Уле-Гуннар Сульшер, ныне являющийся главным тренером «Манчестер Юнайтед», забивший трижды в ворота «Ноттингем Форест» в феврале 1999 года с выхода на замену.

В текущем сезоне Маркус Рашфорд принял участие в 9 встречах за «МЮ» во всех турнирах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 2 результативными передачами.