Созин: не понимаю, как «Зенит» мог так трусливо играть с такой слабой «Боруссией»

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин выразил мнение о поражении санкт-петербургского «Зенита» в матче 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией» (0:2).

«Я не понимаю, как «Зенит» мог так трусливо играть с настолько слабой «Боруссией». «Зенит» сейчас – не команда, которая может бороться в Лиге чемпионов. Да, нет Малкома и Азмуна, но это отговорки. Что это за тактика такая – играть без моментов и без ударов? Наверное, если б не ошибка защитника и пенальти, то можно было бы удержать 0:0. Но от чемпиона России ждёшь другой игры. Это ведь сильнейшая наша команда, хоть что-то от неё впереди хотелось увидеть. И глядя на сегодняшний матч хочется сказать, насколько красивее смотрелся вчера «Локомотив».



Проблема «Зенита» не решится уходом Семака. Нет волшебника, который сегодня всё возьмёт и поправит. В начале сезона никто ничего не говорил про Семака, что же там внутри сломалось? Насколько скучно и медленно «Зенит» не играл очень давно», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.