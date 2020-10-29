Сергей Семак объяснил замену Артёма Дзюбы в матче с дортмундской «Боруссией»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил мнение о замене нападающего сине-бело-голубых Артёма Дзюбы в матче 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией» (0:2).

«Замена Дзюбы? Травмы никакой не было. На плечи Артёма легла очень большая нагрузка. Сейчас такой период, когда ему тяжело даётся выход из обороны — не получается так, как нам этого хотелось бы. Сегодня ему было сложно цепляться за мячи, поэтому выпустили немного другого нападающего. Мостовой быстрый, хотели использовать пространство. Но Андрею ещё нужно много работать. Желания много, но он не всегда находился там, где должен был находиться для правильного выхода из обороны. Не получилось использовать свои сильные качества», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, что после 2-го тура группу F возглавляет римский «Лацио» с 4 очками, следом за ним располагается бельгийский «Брюгге» (4), третье место у дортмундской «Боруссии» (3), а замыкает таблицу санкт-петербургский «Зенит», не набравший ни одного очка.