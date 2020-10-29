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Сергей Семак рассказал, когда Азмун и Малком вернутся на поле

Сергей Семак рассказал, когда Азмун и Малком вернутся на поле
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» рассказал о перспективах возвращения на поле иранского форварда Сердара Азмуна и бразильского нападающего Малкома.

«Вчера была официальная информация по поводу Малкома и Азмуна. Ждём. Что касается Азмуна, как будет готов — так и будет играть. Не могу сказать, когда именно он будет готов. Как начнёт тренироваться, так и подготовится. Если говорить о Малкоме, через две-три недели будет тренироваться в общей группе. Мы его с нетерпением ждём», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, что после 2-го тура группу F возглавляет римский «Лацио» с 4 очками, следом за ним располагается бельгийский «Брюгге» (4), третье место у дортмундской «Боруссии» (3), а замыкает таблицу санкт-петербургский «Зенит», не набравший ни одного очка.

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