Смольников не поддержал акцию BLM, фанатка круто нарисовала игрока «Челси». Фото матча ЛЧ

28 октября в Краснодаре на одноимённом стадионе в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» одержал разгромную победу над «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Фрэнка Лэмпарда.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о напряжённом графике команды.



«Как известно, у нас имеются кадровые проблемы. Олссон и Берг вернулись после болезни, они не были готовы на сто процентов. Мы могли бы играть более агрессивно, но я доволен тем, как команда проявляет себя в таких условиях. Мы выжали максимум из того, что имеем.



В нынешних условиях тяжело полноценно готовиться к играм. Между играми два-три дня, в это время мы больше занимаемся теорией и восстановлением. У нас нет большой возможности для ротации. Одни и те же футболисты играют во всех турнирах. Сейчас наша подготовка заключается в проработке тактики и перестроениях на поле. Это всё, что мы сейчас имеем".

Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Челси» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.