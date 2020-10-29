«Не удивлюсь, если Семака завтра уволят». Петржела — о поражении «Зенита» от «Боруссии»

Чешский тренер Властимил Петржела, руководивший петербургским «Зенитом» с 2003 по 2006 год, поделился мнением о перспективах Сергея Семака на посту главного тренера сине-бело-голубых после поражения от дортмундской «Боруссии» (0:2) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Что касается Семака, он вряд ли подаст в отставку. Держится за место, ещё бы он сам покинул клуб (смеётся). Теперь ход за руководством. Хорошей игры в чемпионате России недостаточно. Не удивлюсь, если Семака завтра уволят. Лига чемпионов снова провалена. Это конец», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, что после 2-го тура группу F возглавляет римский «Лацио» с 4 очками, следом за ним располагается бельгийский «Брюгге» (4), третье место у дортмундской «Боруссии» (3), а замыкает таблицу санкт-петербургский «Зенит», не набравший ни одного очка.
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