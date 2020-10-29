Фавр: «Зенит» не разочаровал. У них не было шансов, потому что здорово сыграла «Боруссия»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал победу своей команды над петербургским «Зенитом» (2:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы контролировали игру и заслуженно победили. Старались больше использовать фланги: Санчо и Рейна постоянно смещались в центр. «Зенит» сегодня оборонялся в девять человек. Но я доволен действиями своих футболистов. Отмечу защиту — именно так мы и должны играть в обороне.



Я посмотрел несколько игр «Зенита». Мне понравились три-четыре футболиста. Считаю, что у российской команды много хороших исполнителей. Сложно выделить кого-то одного…



«Зенит» не разочаровал. У них не было шансов, потому что мы здорово сыграли сегодня. Смотрел матч с «Брюгге» — они должны были побеждать. Мы сделали правильные выводы», — передаёт слова Фавра корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.