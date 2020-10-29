Каллум Хадсон-Одои: по ходу игры с «Краснодаром» стал чувствовать себя увереннее

Нападающий лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» (4:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы провели отличный матч. Мы хорошо начали, работали в поте лица и заслужили свои голы. По ходу игры стали действовать все увереннее, создавали моменты, а оборонялись всей командой.



Что касается меня лично, я рад любому голу. Хочу продолжать прогрессировать, забивать и раздавать голевые передачи», — приводит слова Хадсона-Одои официальный сайт УЕФА.

«Челси» набрал 4 очка и вышел на первое место в группе Е. «Краснодар» (1) — на последнем месте в группе.



В следующем туре российский клуб на выезде сыграет с «Севильей», а «Челси» примет французский «Ренн».