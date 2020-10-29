Месси отдал 35 голевых передач в Лиге чемпионов. Больше только у Роналду

Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» отдал голевую передачу на французского полузащитника Усмана Дембеле.

Для аргентинского форварда это 35-й голевой пас за всё время выступлений в Лиге чемпионов. С момента его дебюта, который произошёл в сезоне-2004/20505, только португалец Криштиану Роналду, ныне как раз выступающий за «Ювентус», сделал больше ассистов – 38. В игре с «Барселоной» Роналду не принимал участия из-за заражения коронавирусом.

В прошлом матче Лиги чемпионов против венгерского «Ференцвароша», Месси также отметился голевой передачей и забил мяч.