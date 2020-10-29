Андреа Пирло: «Барселона» опережает «Ювентус» в своём развитии

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал поражение в матче с «Барселоной» (0:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы знали, что это будет сложный матч против команды, которая умеет играть в футбол и опережает нас в своём развитии. У них есть футболисты, которые привыкли так играть, а у нас многие проводили всего лишь второй матч в Лиге чемпионов. Думаю, эта игра поможет нам вырасти. Надеюсь, некоторые из ключевых игроков скоро вернутся в строй, тяжело проводить несколько матчей подряд одним составом. Артур, Бентанкур, Рабьо и другие игроки еще очень молоды, но мы хотим набраться опыта и как можно скорее начать играть на равных с такими командами, как «Барселона», — приводятся слова Пирло на официальном сайте УЕФА.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 6 очков. «Ювентус» в свою очередь занимает второе место, записав в свой актив 3 очка.