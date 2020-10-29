«Барселона» потроллила «Ювентус» и Роналду после победы в матче Лиги чемпионов

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» проиграл «Барселоне» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус».
После матча «Барселона» в своём «твиттере» потроллила «Ювентус» и португальского форварда Криштиану Роналду.
«Мы рады, что вы смогли увидеть козу на вашем поле», — говорится в сообщении в «Твиттере». При этом коза была изображена в виде смайлика.
На английском коза — GOAT — представляет собой сокращённый вариант The Greatest of All Times (величайший во все времена).
Роналду не смог принять участие в матче из-за заражения коронавирусом. Месси в этой встрече забил гол и сделал результативную передачу.
После двух туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 6 очков. «Ювентус» занимает второе место, записав в свой актив 3 очка.
- 29 октября 2020
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