«Барселона» потроллила «Ювентус» и Роналду после победы в матче Лиги чемпионов

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» проиграл «Барселоне» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус».

После матча «Барселона» в своём «твиттере» потроллила «Ювентус» и португальского форварда Криштиану Роналду.

«Мы рады, что вы смогли увидеть козу на вашем поле», — говорится в сообщении в «Твиттере». При этом коза была изображена в виде смайлика.

На английском коза — GOAT — представляет собой сокращённый вариант The Greatest of All Times (величайший во все времена).

Роналду не смог принять участие в матче из-за заражения коронавирусом. Месси в этой встрече забил гол и сделал результативную передачу.

После двух туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 6 очков. «Ювентус» занимает второе место, записав в свой актив 3 очка.