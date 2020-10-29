Тебас: намерение «Барсы» участвовать в европейской Премьер-лиге не поможет старту турнира

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас вновь высказался об идее создания европейской Премьер-лиги.

«Намерение «Барселоны» участвовать в европейской Премьер-лиге мало чем поможет старту нового соревнования. В среднесрочной перспективе этот турнир будет провальным. Профессиональный футбол — это не только решение четырёх, пяти или шести клубов, которые хотят участвовать в соревновании, чтобы получить больше денег», — приводит слова Тебаса AP News.

Известно, что более 10 клубов из Англии, Германии, Испании, Италии и Франции, среди которых «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», ведут переговоры о создании соревнований под названием «Европейская Премьер-лига». Организаторы планируют запустить турнир при поддержке ФИФА уже в 2022 году. Ожидается, что в нём будут участвовать 16–18 команд. В настоящее время для соревнований ищут инвесторов. Отмечается, что для запуска лиги необходимо $ 6 млрд. Источником средств может стать банк JP Morgan.