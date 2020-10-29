Лионель Месси установил историческое достижение в Лиге чемпионов
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, забив гол в матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом», установил историческое достижение – первым добрался до отметки в 70 мячей на групповом этапе ЛЧ, сообщается в «твиттере» главного клубного турнира Европы.
«Ювентус» проиграл «Барселоне» со счётом 0:2. Встреча состоялась 28 октября в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус». Обслуживала матч голландская бригада арбитров под руководством Данни Маккели, ассистировали судьи на линиях Марио Дикс и Хессел Стегстра.
Счёт был открыт в первом тайме — на 14-й минуте автором забитого мяча стал Усман Дембеле. В концовке встречи преимущество «Барселоны» с пенальти увеличил Лионель Месси.
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