Лионель Месси установил историческое достижение в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, забив гол в матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом», установил историческое достижение – первым добрался до отметки в 70 мячей на групповом этапе ЛЧ, сообщается в «твиттере» главного клубного турнира Европы.

«Ювентус» проиграл «Барселоне» со счётом 0:2. Встреча состоялась 28 октября в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус». Обслуживала матч голландская бригада арбитров под руководством Данни Маккели, ассистировали судьи на линиях Марио Дикс и Хессел Стегстра.



Счёт был открыт в первом тайме — на 14-й минуте автором забитого мяча стал Усман Дембеле. В концовке встречи преимущество «Барселоны» с пенальти увеличил Лионель Месси.