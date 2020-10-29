Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА на своём официальном сайте запустил голосование за лучшего футболиста по итогам матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



В список претендентов на звание игрока недели вошли четверо нападающих: Жоау Фелиш («Атлетико»), Дуван Сапата («Аталанта»), Мойзе Кин («Пари Сен-Жермен») и Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»).



Фелиш помог «Атлетико» одержать волевую победу в матче с «Ред Булл Зальцбург», оформив дубль (3:2). Сапата также забил два мяча, благодаря которым «Аталанта» избежала поражения во встрече с «Аяксом» (2:2), Автором двух голов стал и Кин, добывший для «ПСЖ» три очка в матче с «Истанбул Башакшехир» (2:0). Рашфорд превзошёл показатели конкурентов и оформил хет-трик в ворота «РБ Лейпциг» (5:0).

Как же крут этот парень! Рашфорд вышел на полтайма и разбил полуфиналиста ЛЧ Встал в один ряд с Мбаппе.