Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
УЕФА на своём официальном сайте запустил голосование за лучшего футболиста по итогам матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
В список претендентов на звание игрока недели вошли четверо нападающих: Жоау Фелиш («Атлетико»), Дуван Сапата («Аталанта»), Мойзе Кин («Пари Сен-Жермен») и Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»).
Фелиш помог «Атлетико» одержать волевую победу в матче с «Ред Булл Зальцбург», оформив дубль (3:2). Сапата также забил два мяча, благодаря которым «Аталанта» избежала поражения во встрече с «Аяксом» (2:2), Автором двух голов стал и Кин, добывший для «ПСЖ» три очка в матче с «Истанбул Башакшехир» (2:0). Рашфорд превзошёл показатели конкурентов и оформил хет-трик в ворота «РБ Лейпциг» (5:0).
Как же крут этот парень! Рашфорд вышел на полтайма и разбил полуфиналиста ЛЧ
Встал в один ряд с Мбаппе.
- 29 октября 2020
-
09:47
-
09:32
-
09:24
-
09:24
-
09:00
-
08:55
-
08:30
-
08:27
-
07:56
-
07:31
-
06:53
-
06:34
-
06:17
-
06:03
-
05:51
-
05:23
-
05:01
-
05:01
-
04:15
-
03:41
-
03:01
-
02:47
-
02:37
-
02:31
-
02:19
-
02:12
-
02:06
-
01:53
-
01:48
-
01:40
-
01:34
-
01:23
-
01:12
-
00:56
-
00:55
Партнерский контент