Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Эрлинг Холанд поставил рекорд Лиги чемпионов по забитым мячам за 10 первых матчей

Эрлинг Холанд поставил рекорд Лиги чемпионов по забитым мячам за 10 первых матчей
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд забил в ворота «Зенита» (2:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов и установил историческое достижение. Форвард продемонстрировал лучший дебют в главном клубном турнире Европы – за 10 первых матчей забил 12 голов, сообщает Sky Sports Statto в своём «твиттере».

20-летний норвежец превзошёл достижение, которое ранее принадлежало сразу трём нападающим. Симоне Индзаги (бывший игрок «Лацио»), Гарри Кейн (Тоттенхэм) и Садио Мане (Ливерпуль) за 10 первых матчей забили по девять мячей.

28 октября дортмундская «Боруссия» одержала победу в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Экс-селекционер «Зенита»: надеюсь, что Дзюба забьёт больше, чем Холанд
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020