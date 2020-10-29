Эрлинг Холанд поставил рекорд Лиги чемпионов по забитым мячам за 10 первых матчей

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд забил в ворота «Зенита» (2:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов и установил историческое достижение. Форвард продемонстрировал лучший дебют в главном клубном турнире Европы – за 10 первых матчей забил 12 голов, сообщает Sky Sports Statto в своём «твиттере».

20-летний норвежец превзошёл достижение, которое ранее принадлежало сразу трём нападающим. Симоне Индзаги (бывший игрок «Лацио»), Гарри Кейн (Тоттенхэм) и Садио Мане (Ливерпуль) за 10 первых матчей забили по девять мячей.



28 октября дортмундская «Боруссия» одержала победу в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.