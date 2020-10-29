Эрлинг Холанд поставил рекорд Лиги чемпионов по забитым мячам за 10 первых матчей

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд забил в ворота «Зенита» (2:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов и установил историческое достижение. Форвард продемонстрировал лучший дебют в главном клубном турнире Европы – за 10 первых матчей забил 12 голов, сообщает Sky Sports Statto в своём «твиттере».
20-летний норвежец превзошёл достижение, которое ранее принадлежало сразу трём нападающим. Симоне Индзаги (бывший игрок «Лацио»), Гарри Кейн (Тоттенхэм) и Садио Мане (Ливерпуль) за 10 первых матчей забили по девять мячей.
28 октября дортмундская «Боруссия» одержала победу в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
- 29 октября 2020
-
10:58
-
10:57
-
10:49
-
10:33
-
10:21
-
10:09
-
10:06
-
09:47
-
09:32
-
09:24
-
09:24
-
09:00
-
08:55
-
08:30
-
08:27
-
07:56
-
07:31
-
06:53
-
06:34
-
06:17
-
06:03
-
05:51
-
05:23
-
05:01
-
05:01
-
04:15
-
03:41
-
03:01
-
02:47
-
02:37
-
02:31
-
02:19
-
02:12
-
02:06
-
01:53