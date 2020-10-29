Вьери: «Барса» не заметила «Ювентус», другой уровень. Не знаю, как они проиграли «Реалу»

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери высоко оценил выступление «Барселоны» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:0). Встреча состоялась в Турине.
«Барселона» сыграла потрясающе и просто не заметила соперника. Они могли легко забить шесть или семь голов. Невероятное выступление. Это просто другой уровень. Не знаю, как они проиграли «Реалу», но по матчу с «Ювентусом» сложилось впечатление, что они непобедимы. Жаль, что сейчас на трибунах нет болельщиков, потому что люди обязаны видеть игру такой команды», — цитирует Вьери AS со ссылкой на CBS Sports.
«Барселона», набрав 6 очков в двух матчах, возглавляет группу G Лиги чемпионов. Ниже располагаются «Ювентус» (3), киевское «Динамо» и «Ференцварош» (у обеих команд – по 1 очку).
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