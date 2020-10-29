Гарри Магуайр: после трёх игр сезона казалось, что «МЮ» в большом кризисе

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр оценил выступление команды на старте сезона. В турнирной таблице Премьер-лиги подопечные Оле-Гуннара Сульшера занимают 15-е место.
«После поражения от „Тоттенхэма“ мы были подавлены. После трёх игр сезона казалось, что мы в большом кризисе. Это было странное ощущение. Мы не ожидали, что будем проигрывать матчи на „Олд Траффорд“. Мы точно не рассчитывали проигрывать так.
В первых трёх матчах мы пропускали слишком много. В прошлом году мы лидировали в Европе по количеству сухих матчей, поэтому знали, что нам нужно прибавлять. Мы упорно работали на тренировках и после паузы на матчи сборных мы уже не так много позволяем соперникам. Так было и в прошлом году.
У нас было плохое начало сезона, мы это знаем. Но мы отлично отреагировали. Конечно, мы расстроены, что не смогли победить «Челси», но впереди нас ждёт большая игра с «Арсеналом». Мы должны сыграть так же, как с «Лейпцигом»", — цитирует Магуайра официальный сайт клуба.
В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лейпциг» со счётом 5:0.
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