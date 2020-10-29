ФИФА поддержала норвежского судью, совершившего каминг-аут

В ФИФА отреагировали на выступление норвежского арбитра Тома Харальда Хагена, заявившего о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.



«ФИФА поддерживает Хагена за его смелый поступок. Каминг-аут активного участника игры и позитивная реакция, которую он вызвал, являются сигналом в пользу разнообразия. Футбол должен быть для всех, и храбрый шаг Хагена важен тем, что он показал путь, позволил всем чувствовать себя в безопасности и желанными гостями в нашей игре», — сказал директор по социальной ответственности и образованию ФИФА Джойс Кук, чьё заявление приводится на сайте организации.



Хаген считается одним из лучших судей Норвегии и работает на матчах национального чемпионата с 2006 года. Также Том обслуживал еврокубковые встречи, в том числе в Лиге чемпионов. В последних нескольких сезонах работал на матчах квалификации Лиги Европы.

Один из лучших норвежских судей совершил каминг-аут