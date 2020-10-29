Чернов: цель «КС» – первое место и возвращение в РПЛ, другой результат будет провальным

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировал победу в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги с ярославским «Шинником». Встреча проходила на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 4:1.



«С первых минут мы взяли игру под свой контроль. Забили быстрый гол, после этого было понятно, что соперник будет играть в другой футбол. У «Шинника» после ухода главного тренера была дополнительная мотивация. Наверное, каждая команда после смены тренера выходит на следующий матч с двойной мотивацией. Как мы и думали, сегодня на поле было много борьбы. Мы хорошо подготовились к матчу, разобрали соперника и сыграли так, как хотели.



Удивил ли «Шинник»? Прошло ещё мало времени, чтобы их игра кардинально изменилась. Они сыграли в свою силу. У них было несколько хороших подходов — где-то нас спас вратарь, где-то они упустили свои моменты.



Про первое место пока рано говорить. Конечно, это приятно. На старте чемпионата, когда мы были внизу турнирной таблицы, все в команде хотели только одного — быть первыми. Весь коллектив сейчас трудится ради одной цели — первое место и возвращение в РПЛ. Другой результат для нас будет провальным», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Крылья Советов» разгромили «Шинник» и поднялись на 1-е место в ФНЛ