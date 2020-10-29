Кубок Франции приостановлен до декабря из-за коронавируса

Федерация футбола Франции сообщила о мерах, принятых на фоне введения в стране карантина из-за пандемии коронавируса.



Как сообщается на сайте организации, нынешний сезон в ряде внутренних турниров, среди которых Кубок Франции, был приостановлен до 1 декабря. Пауза введена в низших лигах и нескольких соревнованиях женских команд.



Отмечается, что чемпионат Франции было решено не приостанавливать. Матчи Лиги 1 продолжат проходить без зрителей на трибунах.



Напомним, из-за пандемии коронавируса в прошлом сезоне во Франции, как и в практически всех странах в мире, был приостановлен сезон. При этом, в отличие от других ведущих европейских лиг, французское первенство доиграно не было, а чемпионом был признан «Пари Сен-Жермен».