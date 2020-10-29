Миралем Пьянич: «Барселона», безусловно, заслужила победу больше, чем «Ювентус»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич прокомментировал победу в матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом (2:0).
«Я счастлив вернуться в Турин и встретиться с таким количеством друзей.
Это была сложная игра, но мы заслужили победу над отличным соперником. Это вселяет в нас уверенность в будущем, и мы должны опираться на неё.
Это была игра между двумя сильными командами, но «Барселона», безусловно, заслужила победу больше, чем «Ювентус». Мы хорошо играли на всех участках поля и могли забить больше голов, но «Барселона» удовлетворена.
Я желаю «Ювентусу» всего наилучшего и надеюсь, что они снова выиграют «скудетто» в этом сезоне», – цитирует Пьянича Football Italia.
Миралем перешёл в «Барселону» из «Ювентуса» в текущее трансферное окно. За переход Пьянича сине-гранатовые заплатили € 60 млн.
- 29 октября 2020
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