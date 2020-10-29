Рашфорд сделал самый быстрый хет-трик в Лиге чемпионов среди выходивших на замену

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд сделал хет-трик в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (5:0), сообщает Opta Sport.
Форвард вышел на замену на 63-й минуте. Это самый быстрый хет-трик в истории турниров для игрока, вышедшего на замену. К тому моменту «дьяволы» вели 2:0. На 74-й минуте английский клуб увеличил разрыв в счёте благодаря голу Маркуса Рашфорда с передачи Бруну Фернандеша. Через несколько минут счёт до крупного довёл Рашфорд, оформив дубль. На 87-й минуте четвёртый гол забил Антони Марсьяль с пенальти. В компенсированное время окончательный счёт установил Рашфорд, оформил хет-трик. На три забитых мяча нападающему потребовалось всего 27 минут.
Рашфорд установил новый рекорд и превзошёл достижение форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Тому потребовалось 38 минут, чтобы оформить хет-трик после выхода на замену в Лиге чемпионов.
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