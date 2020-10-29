Бийол: в «Ганновере» хочу восстановить уверенность, которую я потерял в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол, выступающий на правах аренды за «Ганновер», объяснил причину своего перехода в немецкий клуб.



«Я сам хотел уйти в аренду. Мне нравилось в Москве, и было тяжело принимать такое решение. Но оно было лучшим для развития моей карьеры. Мне надо больше играть. Хочу восстановить уверенность, которую я потерял в ЦСКА. Играть и становиться лучше — самое важное для футболиста. Я понимал, что должен найти что-то новое.



Тренер всегда думает о команде. Возможно, Гончаренко доверял другим игрокам, и мы не входили во все его планы, но мы никогда не ссорились. Он говорил мне, что я должен улучшить, какие ошибки мне надо исправить, давал советы. Другой вопрос, можно ли действительно исправить те или иные вещи? Думаю, Виктор Михайлович ждал от меня, что я буду лучше действовать на поле. Но иногда во время матча ты совершаешь ошибки и играешь не так, как хотелось бы тренеру. Это сложно исправить, когда у тебя нет возможности много играть.



В ЦСКА мне так сильно не доверяли, я мало играл. Если в Германии я буду чаще выходить на поле и развиваться, я бы, конечно, хотел остаться здесь. Смысл оставаться в ЦСКА, если у меня опять не будет возможностей себя проявить и заслужить доверие тренера?» — цитирует Бийола Sport24.

Яка Бийол: готов остаться в «Ганновере», даже если не выйдем в Бундеслигу