Бийол – о возможном трансфере Влашича в «Зенит»: мы обсуждали это, но он остался в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол, выступающий на правах аренды за «Ганновер», прокомментировал слухи о возможном переходе Николы Влашича в «Зенит».
«Я всегда на связи с Бистровичем и Влашичем. С Магнуссоном и Сигурдссоном тоже!
Никси не только крутой игрок, он очень эмоциональный! Своими переживаниями он показывает, как сильно хочет победить. Это неплохо, я думаю.
Влашич мог перейти в «Зенит» этим летом? Да, мы обсуждали это, но вы сами всё видите — он остался в ЦСКА. Не могу говорить о его решениях, это не моё дело.
У меня были варианты уйти в другой российский клуб в это трансферное окно. Но в России я бы хотел играть только за ЦСКА», — цитирует Бийола Sport24.
Напомним, летом появлялись новости о том, что «Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника ЦСКА Николы Влашича.
- 29 октября 2020
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