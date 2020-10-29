Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бийол – о возможном трансфере Влашича в «Зенит»: мы обсуждали это, но он остался в ЦСКА

Бийол – о возможном трансфере Влашича в «Зенит»: мы обсуждали это, но он остался в ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол, выступающий на правах аренды за «Ганновер», прокомментировал слухи о возможном переходе Николы Влашича в «Зенит».

«Я всегда на связи с Бистровичем и Влашичем. С Магнуссоном и Сигурдссоном тоже!

Никси не только крутой игрок, он очень эмоциональный! Своими переживаниями он показывает, как сильно хочет победить. Это неплохо, я думаю.

Влашич мог перейти в «Зенит» этим летом? Да, мы обсуждали это, но вы сами всё видите — он остался в ЦСКА. Не могу говорить о его решениях, это не моё дело.

У меня были варианты уйти в другой российский клуб в это трансферное окно. Но в России я бы хотел играть только за ЦСКА», — цитирует Бийола Sport24.

Напомним, летом появлялись новости о том, что «Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника ЦСКА Николы Влашича.

Бийол: в «Ганновере» хочу восстановить уверенность, которую я потерял в ЦСКА
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020