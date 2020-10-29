«Кто раскатывал губищи, сам виноват». Уткин не считает провалом игру клубов из России в ЛЧ

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал выступление российских клубов в Лиге чемпионов.
«Не понимаю тех, кто называет давешнее выступление наших команд в Лиге чемпионов провалом. Ну, болельщики пусть, а коллег не понимаю. Провал – это когда пощёчина вместо успеха, когда 0:3 вместо трудовой победы. А когда всё происходит примерно так, как и должно было, – это может быть грустно, но, ребята, это никак не провал. Кто раскатывал губищи – сам и виноват, что на них оттоптались», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
В Лиге чемпионов по итогам двух туров российские команды – «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» – в общей сложности набрали 2 очка. ЦСКА, представляющий Россию в Лиге Европы, набрал 1 очко в одном матче, а сегодня, 29 октября, проведёт вторую встречу.
- 29 октября 2020
-
19:03
-
18:51
-
18:43
-
18:33
-
18:31
-
18:27
-
18:19
-
18:14
-
18:04
-
18:03
-
17:59
-
17:53
-
17:33
-
17:31
-
17:17
-
17:09
-
17:01
-
16:39
-
16:28
-
16:23
-
15:55
-
15:54
-
15:41
-
15:28
-
15:02
-
14:57
-
14:40
-
14:19
-
14:02
-
13:59
-
13:26
-
13:19
-
12:53
-
12:46
-
12:30