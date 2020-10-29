«Кто раскатывал губищи, сам виноват». Уткин не считает провалом игру клубов из России в ЛЧ

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал выступление российских клубов в Лиге чемпионов.



«Не понимаю тех, кто называет давешнее выступление наших команд в Лиге чемпионов провалом. Ну, болельщики пусть, а коллег не понимаю. Провал – это когда пощёчина вместо успеха, когда 0:3 вместо трудовой победы. А когда всё происходит примерно так, как и должно было, – это может быть грустно, но, ребята, это никак не провал. Кто раскатывал губищи – сам и виноват, что на них оттоптались», — написал Уткин в своём телеграм-канале.



В Лиге чемпионов по итогам двух туров российские команды – «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» – в общей сложности набрали 2 очка. ЦСКА, представляющий Россию в Лиге Европы, набрал 1 очко в одном матче, а сегодня, 29 октября, проведёт вторую встречу.

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