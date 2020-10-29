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Радимов: думал, что «Локо» вынесут, а они боролись. Назначение Николича пошло на пользу

Радимов: думал, что «Локо» вынесут, а они боролись. Назначение Николича пошло на пользу
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал выступление «Локомотива» и «Краснодара» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Конечно, позитивно выделяется «Локомотив». Я думал, что их вынесут и разорвут. А они боролись, очень приятно выглядели. При Николиче они мне вообще нравятся, давно так не играли. Мне кажется, что все перемены и назначение Николича пошли на пользу. Такой «Локо», играющий в футбол, мы очень давно не видели. Поэтому «Локо» очень порадовал. «Краснодару» просто не хватило исполнительского мастерства. Результат, конечно, во многом определила ошибка Сафонова. Ну и достаточно просто посмотреть, кто выходит на замену у «Челси», а кто у «Краснодара», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Локомотив» дома принимал «Баварию» и проиграл со счётом 1:2. «Краснодар» на домашнем стадионе уступил «Челси» (0:4).

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