Тухель — о критике «ПСЖ»: разве «Ювентус», «Ман Сити» или «Реал» лидеры своих чемпионатов?

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель выразил недовольство критикой в адрес его команды.

«Критика — это не проблема, вы можете меня критиковать. Но давайте будем реалистами. „Ювентус“ лидирует в Серии А? Нет. „Ливерпуль“ или „Манчестер Сити“ — первые в Англии? В Испании на первом месте „Барселона“ или „Реал“? Нет, это не так. Мы же лидируем в Лиге 1, но все говорят: „О да, это же “ПСЖ», для них это легко». Это совсем не легко. Людям нужно понять, что лидировать всегда сложно», — приводит слова Тухеля Goal.

«ПСЖ», набрав в восьми турах 18 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В Лиге чемпионов французский клуб, набрав в двух турах три очка, занимает второе место в группе Н.