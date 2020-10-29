Тухель — о критике «ПСЖ»: разве «Ювентус», «Ман Сити» или «Реал» лидеры своих чемпионатов?
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель выразил недовольство критикой в адрес его команды.
«Критика — это не проблема, вы можете меня критиковать. Но давайте будем реалистами. „Ювентус“ лидирует в Серии А? Нет. „Ливерпуль“ или „Манчестер Сити“ — первые в Англии? В Испании на первом месте „Барселона“ или „Реал“? Нет, это не так. Мы же лидируем в Лиге 1, но все говорят: „О да, это же “ПСЖ», для них это легко». Это совсем не легко. Людям нужно понять, что лидировать всегда сложно», — приводит слова Тухеля Goal.
«ПСЖ», набрав в восьми турах 18 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В Лиге чемпионов французский клуб, набрав в двух турах три очка, занимает второе место в группе Н.
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