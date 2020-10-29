Алексей Смертин: вставать на одно колено — личное дело каждого

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин высказался об акции Black Lives Matter («Жизни чёрных важны») и ситуации с игроками «Краснодара», которые не стали на колено в матче с «Челси» (0:4).

«Что-то похожее мы видели в преддверии чемпионата мира в России – и заголовки, и обвинения. Мировое первенство расставило всё на свои места – никаких случаев расизма ФИФА зафиксировано не было.

Black Lives Matter и сам жест вставания на одно колено – это одна из форм личного несогласия с расизмом в мире. Они бывают разные – пару лет назад в том же Краснодаре мы перед матчем вместе с игроками ЦСКА и «Краснодара» вынесли баннер против дискриминации, который весь стадион встречал стоя и аплодисментами. Все игроки, которые вчера были на поле, несомненно, выступают против всех видов дискриминации, и личное дело каждого, вставать на одно колено или, как игроки «Марселя» днём ранее, стоя обняться в знак солидарности.



Намного важнее не только говорить о противодействии дискриминации и в частности расизму, но и делать, чтобы свести такие инциденты к минимуму. У Российского футбольного союза уже несколько лет действует система мониторинга поведения болельщиков, у нас проходят «Уроки футбола» в школах и университетах, мы каждый год участвуем в акциях FARE и УЕФА «Football People», у нас проводятся межнациональные и межрелигиозные матчи. В итоге за последние три года в России сократилось количество случаев проявлений дискриминации в несколько раз и можно говорить скорее об отдельных провокаторах, которые по итогам нарушений получают отстранение от посещений", — приводит слова Смертина пресс-служба РФС.