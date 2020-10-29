РФС отменил красную карточку Романа Ерёменко в матче с «Химками»

Сегодня, 29 октября, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором было принято решение об отмене красной карточки полузащитнику «Ростова» Роману Ерёменко, который был удалён в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (0:2).

«В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 52 Дисциплинарного регламента РФС исправить ошибку, допущенную судьей в матче 12-го тура чемпионата России по футболу между командами „Ростов“ — «Химки», который состоялся 25 октября 2020 года, отменить ошибочно применённое удаление футболисту Романа Ерёменко (ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону)", — говорится в заявлении РФС.

Таким образом, 33-летний Ерёменко сможет сыграть в матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (31 октября).