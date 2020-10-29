«Локомотив», «Спартак», ЦСКА, Шварц и Николич оштрафованы по итогам 12-го тура РПЛ

Сегодня, 29 октября, состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были приняты следующие решения:

«Зенит» — «Рубин».

«Зенит» оштрафован на 20 тыс. рублей за использование зрителями пиротехнических изделий во время матча.

«Локомотив» — «Ротор».

«Локомотив» оштрафован на 40 тыс. рублей за несоблюдение зрителями санитарного регламента чемпионата России. «Локомотив» оштрафован на 50 тыс. рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений. Главный тренер «Локомотива» Марко Николич оштрафован на 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи. «Ротор» оштрафован на 30 тыс. рублей за несоблюдение зрителями санитарного регламента чемпионата России, а также на 40 тыс. за скандирование зрителями оскорбительных выражений.

«Краснодар» — «Спартак».

«Краснодар» оштрафован на 10 тыс. рублей за несоблюдение зрителями санитарного регламента чемпионата России. «Спартак» за то же нарушение наказан штрафом в 40 тыс. рублей. Также «Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей за бросание фанатами пиротехнических изделий.

«Динамо» — «Сочи».

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оштрафован на 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.

«Ростов» — «Химки».

«Ростов» оштрафован на 35 тыс. рублей за несоблюдение зрителями санитарного регламента чемпионата России.

«Ахмат» — «Уфа».

«Ахмат» оштрафован на 180 тыс. рублей за несоблюдение зрителями санитарного регламента чемпионата России.

ЦСКА — «Арсенал».

ЦСКА оштрафован на 40 тыс. рублей за несоблюдение зрителями санитарного регламента чемпионата России. ЦСКА оштрафован на 50 тыс. рублей за необеспечение безопасности на стадионе. Полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий дисквалифицирован на два матча условно за оскорбительное поведение в отношении лиц, не являющихся официальными лицами матча. Также игрок оштрафован на 50 тыс. рублей. Для него установлен испытательный срок до окончания чемпионата России сезона-2020/2021.